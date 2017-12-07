بالصور.. ” المشيطي ” يبحث سبل التعاون في المجال الزراعي والاستثماري بروسيا

سعيد العجل(صدى):

بحث معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي سبل التعاون في المجالات الزراعية ومجال الاستثمار الزراعي بروسيا خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الأعمال العربي الروسي، رئيس مجلس شركة جسكف أفك سيتيما / فلاديمير إفتوشينكوف والوفد المرافق له .

حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهويش ، ونائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس بندر المسلم ، ورئيس قطاع الاستثمار في شركة سالك عبدالرحمن الحسن.