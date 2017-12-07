462 منشأة برأس مال أمريكي تعمل في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للاستثمار ارتفاع عدد المنشآت الأمريكية في المملكة ، بحلول ديسمبر الجاري ، إلى 462 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال ، أمس الأربعاء ، إثر زيارة وفد أمريكي ممثل لكبرى الشركات الأمريكية إلى الرياض.

وأشارت الهيئة إلى تمركز أغلب الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي ، حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع نحو 44.2 مليار ريال بمعدل 78% من إجمالي الاستثمارات ، موضحة أن شركة ينبع للبتروكيماويات من أكبر الشركات التي يشارك فيها مستثمرون أمريكان بمعدل تمويل 19.3 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة منح 14 ترخيصا بإجمالي تمويل 381.7 مليون ريال خلال عام 2017 ، ومن أهم التراخيص كان لصالح شركة أرامكو روان للحفر البحري بإجمالي تمويل 187.5 مليون ريال ، وشركة تداوي الحيوية الطبية بإجمالي تمويل 97.5 مليون ريال.