بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يصل للأسر المحتاجة باليمن

فهمي محمد(صدى):

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الوصول عبر الطرق الجبلية الوعرة إلى المحتاجين في مديريتي ولد ربيع والقريشه في منطقة قيفه – البيضاء التي تتميز بتضاريسها الجبلية الصخرية الصعبة والتابعة لمحافظة البيضاء اليمنية، وقام بتوزيع 3500 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتيجًا في المديريتين.

ويأتي ذلك امتدادا لبرامج المركز المستمرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في هذه الظروف الصعبة.