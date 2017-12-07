أول سماعة تقوم بإجراء مكالمات هاتفية

واشنطن(صدى):

أطلقت احدى الشركات الأمريكية أول سماعة فريدة لا تحتاج إلى هاتف، يمكنها أجراء مكالمات هاتفية وإرسال واستقبال الرسائل، وايضاً تقوم بمراقبة الحالة الصحية واللياقة البدنية.

وكذلك سماعة ” vinci 2.0 يمكن لمستخدمها ان يترك الهاتف في أي مكان والقيام بمهمة أخرى، مثلا عند الذهاب للصالات الرياضية.

تقوم السماعة ببث 42 مليون أغنية، فهي مدمجة مع سبوتيفاى وساوند كلاود وأمازون ميوزيك وكي كي بوكس، وتضم مكتبة مؤلفة من 42 مليون أغنية يمكن تشغليها دون الحاجة إلى الهاتف، كما أنها ترسل اشعارات الموبايل حتى وان كان بعيد بمسافة.

تتمتع السماعة بأكثر من 20 لغة، وصوتها نقي للغاية دون أي شوائب، وتتوفر بألوان متعددة.