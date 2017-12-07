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هواتف جالاكسي القادمة بسعة تخزين 512 جيجا بايت

هواتف جالاكسي القادمة بسعة تخزين 512 جيجا بايت
أماني الغامدي(صدى):

بدأت شركة سامسونج عملية إنتاج ضخمة لأول سعة تخزين فلاشية بحجم 512 جيجابايت للهواتف المحمولة ، مما يشير إلى إمكانية حصول هواتف فئة جالاكسي القادمة على هذه السعة التخزينية.

وتعتمد الذاكرة الجديدة على 8 رقائق من نوع V-NAND مع رقاقة تحكم ، وتصل سرعة القراءة والكتابة المتتابعة إلى 800 و 255 جيجا بايت في الثانية الواحدة على التتابع ، ما يسمح بنقل مقطع فيديو عالي الدقة بحجم 5 جيجابايت إلى قرص الحالة الساكنة “إس إس دي” خلال 6 ثوان.

وتخزن الذاكرة الجديدة ما يقرب من 130 فيديو بدقة 3840×2160 بيكسل ، بمعدل زيادة عشر أضعاف عن ما كانت توفره رقاقة 64 جيجابايت.

وتعتبر رقاقة سامسونج الجديدة بمثابة أربعة أضعاف السعة التخزينية لمعظم الهواتف الجديدة والتي تتراوح بين 128 و 256 جيجابايت.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5075 ] نشر منذ 10 دقائق

ضحك على الاغبياء من الاغنياء

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