بعد رفع الحظر .. برلماني كويتي : شكراً لا تكفي بحق الأشقاء في السعودية

نواف السالم(صدى):

أعرب عضو مجلس الأمة ومقرر لجنة الشباب والرياضة في الكويت أحمد الفضل، عن سعادته بقرار رفع الحظر على الرياضة الكويتية أمس، قائلا ” الآن سنتابع المباريات بارتياح وبهجة “.

ووجه الفضل، الشكر للجهود المبذولة من السعوديين والخليجيين من أجل النهوض بكرة الكويت، قائلا ” شكراً لا تكفي بحق الأشقاء في السعودية، ولكل الإخوة في الخليج، لن ننسى فزعتكم ووقفاتكم الصادقة، خصوصاً ما فعله رئيس هيئة الرياضة في السعودية تركي آل الشيخ من تنسيق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وضغطه الكبير على المسئولين خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا “.

وأضاف، ” رفع الحظر نهائي ومن دون شروط أو مهلة، الآن سنتابع المباريات بارتياح وبهجة ونفكر في تطوير اللعبة والاستحقاقات الدولية المهمة “.