بالفيديو.. ملكة جمال العراق تخطف الأنظار بفستان قصير ساحر

بغداد(صدى):

خطفت ملكة جمال العراق شيماء قاسم ، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترتدي فستان أسود قصير ساحر يبرز جمالها .

وظهرت شيماء في الفيديو المتداول وهي ترتدي فستان قصير بدانتيلا على الصدر ، وهي تستعرض قوامها ، مع مكياج خفيف أبرز جمالها ، ما أثار اعجاب متابعيها بجمالها ورقتها .