بالفيديو.. ملكة جمال العراق تخطف الأنظار بفستان قصير ساحر
خطفت ملكة جمال العراق شيماء قاسم ، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترتدي فستان أسود قصير ساحر يبرز جمالها .
وظهرت شيماء في الفيديو المتداول وهي ترتدي فستان قصير بدانتيلا على الصدر ، وهي تستعرض قوامها ، مع مكياج خفيف أبرز جمالها ، ما أثار اعجاب متابعيها بجمالها ورقتها .
wild rose[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 59 دقيقة
الحين هذا مكياج خفيف؟؟!!
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 52 دقيقة
ابك وين الفخوذ
alfahd42[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 51 دقيقة
طبقات من الاسمنت والبويه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 45 دقيقة
بس راسها وش ذا يا نجر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 19 دقيقة
خلها تشيل المكياج ………. صدقني يطلع لك معيض