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بالفيديو.. ملكة جمال العراق تخطف الأنظار بفستان قصير ساحر

بالفيديو.. ملكة جمال العراق تخطف الأنظار بفستان قصير ساحر
بغداد(صدى):

خطفت ملكة جمال العراق شيماء قاسم ، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترتدي فستان أسود قصير ساحر يبرز جمالها .

وظهرت شيماء في الفيديو المتداول وهي ترتدي فستان قصير بدانتيلا على الصدر ، وهي تستعرض قوامها ، مع مكياج خفيف أبرز جمالها ، ما أثار اعجاب متابعيها بجمالها ورقتها .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 59 دقيقة

الحين هذا مكياج خفيف؟؟!!

[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 51 دقيقة

طبقات من الاسمنت والبويه

[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 45 دقيقة

بس راسها وش ذا يا نجر

[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 19 دقيقة

خلها تشيل المكياج ………. صدقني يطلع لك معيض

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