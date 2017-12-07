بالفيديو.. رجل يسرق متسولا بطريقة غريبة وطريفة

متابعات(صدى):

تعرض أحد المتسولين للخداع على يد لص ، حيث تمكن اللص من سرقة النقود التي جمعها المتسول بطريقة غريبة وطريفة .

وظهر المتسول في مقطع فيديو متداول وهو يحاول اجتذاب المارة من خلال دقه على الطبلة، وعندئذ اقترب منه اللص وتظاهر بالرقص على إيقاع الطبلة، فتركه المتسول ظنا أنه سيساعده بالمال، ولكن بدلا من ذلك اقترب من وعاء النقود فاختطفه وفر به هاربا.