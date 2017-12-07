بالفيديو.. رجل يسرق متسولا بطريقة غريبة وطريفة
تعرض أحد المتسولين للخداع على يد لص ، حيث تمكن اللص من سرقة النقود التي جمعها المتسول بطريقة غريبة وطريفة .
وظهر المتسول في مقطع فيديو متداول وهو يحاول اجتذاب المارة من خلال دقه على الطبلة، وعندئذ اقترب منه اللص وتظاهر بالرقص على إيقاع الطبلة، فتركه المتسول ظنا أنه سيساعده بالمال، ولكن بدلا من ذلك اقترب من وعاء النقود فاختطفه وفر به هاربا.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2055 ] نشر منذ 49 دقيقة
رقص اللص كانت حركة تسخين ليستطيع الهرب بعد الجريمه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
احس انها مفبركة ……… ولا كيف مجهزين التصوير