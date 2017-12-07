بالصور.. افتتاح مركز زوار النقل العام بعروض تعريفية لقطار الرياض

حمود العنزي(صدى):

افتتح أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء أمس الأربعاء، مركز زوار النقل العام، الذي يطيح للمواطنين التعرف على كل مراحل وخطوات إنشاء قطار الرياض.

ويضم المعرض عددًا من عربات القطارات بدرجاتها المختلفة ” الأفراد، والعائلات، والأولى ” ، ونماذج من الأدوات التي استخدمت في حفر الأنفاق، وعينات من الصخور، والتربة التي تم استخراجها خلال عمليات الحفر.

ويقدم المعرض عروضًا تعريفية للزوار عن كيفية الحصول على تذاكر، ومسارات القطارات، وكيفية الانتقال من خط إلى أخر، والتعريف بالمحطات ومساراتها .