بالصور.. ” الوردة ” يستقبل قطاع العويقيلة الصحي

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الوردة ” قطاع العويقيلة الصحي أثناء زيارته للبلدية برفقة عدد من مسئوليه والطاقم الطبي.

وذلك كإحدى مبادرات التطوع الصحي التي يقدمها القطاع الصحي بالعويقيلة بمناسبة ( يوم التطوع العالمي ) .

حيث أقام الطاقم الطبي محاضره بعنوان( أطفئها إلى الأبد ) بحضور عدد من مدراء الأقسام والموظفين وقد شكر رئيس البلدية القائمين على هذه المبادرة التطوعية سائلاً الله السلامة للجميع من مخاطر التدخين .