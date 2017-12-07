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بالصور.. ” الوردة ” يستقبل قطاع العويقيلة الصحي

بالصور.. ” الوردة ” يستقبل قطاع العويقيلة الصحي
خالد الضبيبي(صدى):

استقبل رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الوردة ” قطاع العويقيلة الصحي أثناء زيارته للبلدية برفقة عدد من مسئوليه والطاقم الطبي.

وذلك كإحدى مبادرات التطوع الصحي التي يقدمها القطاع الصحي بالعويقيلة بمناسبة ( يوم التطوع العالمي ) .

حيث أقام الطاقم الطبي محاضره بعنوان( أطفئها إلى الأبد ) بحضور عدد من مدراء الأقسام والموظفين وقد شكر رئيس البلدية القائمين على هذه المبادرة التطوعية سائلاً الله السلامة للجميع من مخاطر التدخين .

 

 

 


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[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 1 ساعة

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