” أمانة الشمالية ” تعلن موعد سحب قرعة المستأجرين بمخطط نقل الركاب الصناعية الجنوبية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن سحب قرعة للمستأجرين بمخطط نقل الركاب الصناعية الجنوبية يوم الأربعاء الموافق 2/4/1439 هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

كما تعلن الأمانة أن على جميع المستثمرين الذين تم ترسية مواقع استثمارية عليها ولم يقوموا بإنهاء إجراءات إبرام العقود بأن عليهم سرعة انهاء إجراءات العقود قبل نهاية تاريخ 1/5/1439 هـ وفي حال عدم التزامهم بذلك فان الأمانة سوف تقوم بإلغاء الترسية.