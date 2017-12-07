حادث تصادم لحافلة مدرسية بالمدينة المنورة

عادل الحربي(صدى):

وقع صباح اليوم الخميس ، حادث تصادم لحافلة مدرسية ، داخل أحد المخططات بالقرب من طريق الأمير سلطان بالمدينة المنورة ، دون سقوطه في أحد الأودية.

وأكد خالد بن مساعد السهلي ، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة ، تلقي عمليات الهيئة بالمنطقة 997 في تمام الساعة 6:49 صباح اليوم الخميس ، بلاغا عن وقوع حادث لحافلة مدرسية بالقرب من طريق الأمير سلطان.

وأشار ” السهلي ” إلى سرعة التجاوب مع الحادث بتوجيه أربع فرق إسعافية ، وفرقتي تدخل سريع ، وباتخاذ إجراءات الفرز المبدئية ، اتضح وجود عدد 7 طلاب ومشرفة الحافلة والسائق بإصابات بسيطة ، حيث أن الحافلة توقفت قبل سقوطها في أحد الأودية بعد ارتطامه بمركبة أخرى.

وأوضح ” السهلي ” بأن الجهات المعنية عالجت الحالات البسيطة من الجروح في الموقع ، من تضميد بعض السحجات والخدوش البسيطة ، ونقل جميع الحالات للمستشفى.