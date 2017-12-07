حادث تصادم لحافلة مدرسية بالمدينة المنورة
وقع صباح اليوم الخميس ، حادث تصادم لحافلة مدرسية ، داخل أحد المخططات بالقرب من طريق الأمير سلطان بالمدينة المنورة ، دون سقوطه في أحد الأودية.
وأكد خالد بن مساعد السهلي ، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة ، تلقي عمليات الهيئة بالمنطقة 997 في تمام الساعة 6:49 صباح اليوم الخميس ، بلاغا عن وقوع حادث لحافلة مدرسية بالقرب من طريق الأمير سلطان.
وأشار ” السهلي ” إلى سرعة التجاوب مع الحادث بتوجيه أربع فرق إسعافية ، وفرقتي تدخل سريع ، وباتخاذ إجراءات الفرز المبدئية ، اتضح وجود عدد 7 طلاب ومشرفة الحافلة والسائق بإصابات بسيطة ، حيث أن الحافلة توقفت قبل سقوطها في أحد الأودية بعد ارتطامه بمركبة أخرى.
وأوضح ” السهلي ” بأن الجهات المعنية عالجت الحالات البسيطة من الجروح في الموقع ، من تضميد بعض السحجات والخدوش البسيطة ، ونقل جميع الحالات للمستشفى.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
لا بد من كل اب توصيل ابنه للمدرسة خاصة الاطفال من الروضه الى سادس ابتدائي لان مثل هالحوادث تبقى صدمه طول العمر وتؤثر على مستواه الدراسي في جميع مراحله الدراسيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 55 دقيقة
صعب كل اب يوصل اطفاله
الاب قبل طلوع الشمس في العمل ولا جاي من اخر ليل ولا يعمل في منطقة اخرى