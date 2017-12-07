البسامي: المرأة أكثر احتراماً لأنظمة السير وهي أحق بالريادة

علي القحطاني(صدى):

دشنت وزارة التعليم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور مشروع قيادة آمنة، وتقوم بتنفيذ المشروع وكالة التعليم بنات، ممثلة في الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، وبالشراكة أيضا مع وزارة الداخلية لتثقيف منسوبات التعليم بأدبيات وأخلاقيات قيادة المركبة، ولمعرفة اللوائح والقوانين والأنظمة.

تعتمد المرحلة الأولى على عمل ورش تدريبية لتعليم المتقدمات على القيادة بالقواعد المرورية، والمرحلة الثانية تبدأ بإطلاق برنامج تدريبي مركزي بالرياض، وتتضمن ورشة العمل ” القيم، المواطنة الصالحة، ومهارة حل المشكلات، إدارة المخاطر، مهارة تقدير الذات، التمكين.

و يقوم المشروع على إقامة محاضرات توعوية، وحقيبة تدريبية مصممة بنظام imas ، وأخرى الكترونية ،ويستهدف مشروع قيادة آمنة 300 ألف موظفة من منسوبات التعليم ،وتدريب 46 مدربة مركزية على حقيبة قودي بأمان .

وشارك في تدشين المشروع مدير الأدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبد الله البسامي وأكد ” ان المرأة أكثر احتراما لأنظمة السير وهى أحق بالريادة ”