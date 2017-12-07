” الزراعة ” تُنشأ شركة حكومية لإدارة استثمارات الوزارة

نايف السالم(صدى):

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء شركة مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الزراعية خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى استثمار وتأجير أراضٍ وعقارات تابعة للوزارة، فيما ستطبق الرسوم على الخدمات تدريجيًا.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد رأسمال الشركة، والعمل على الإجراءات النظامية للتخصيص.

وأوضح ” العيادة ” أن وزارة الزراعة ستطلب من وزارة التجارة والاستثمار البدء في متابعة المشاريع الاستثمارية الزراعية من خلال المحلق التجاري الموجود في الدول التي تحتوي على سفارات للملكة حتى يتم تعيين الملحق الزراعي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

كما أشار إلى إن المتنزه الوطني الذي تعتزم الوزارة إنشاءه في المضايا في جازان يعتبر المتنزه الوطني البحري الأول الذي تقيمه المملكة، ما يجعله مختلفًا عن بقية المتنزهات في إمكاناته والحاجة إليه، موضحًا أنه سيشتمل على مركز للزوار ومرفأ وألعاب مائية وقوارب نزهة ومواقع للغطس ومواقع لتعليم الصيد بالسنارة لهواة الصيد، وغيرها من الإمكانات المتطورة.

وجاء ذلك على هامش إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة في مدينة الرياض، أمس، عن البدء قريبًا في تطوير أول متنزه وطني للمانجروف في المملكة، في المضايا وفرسان في منطقة جازان، ضمن أعمال الوزارة في تطوير المتنزهات الوطنية التي يبلغ عددها 27 متنزها وطنيا في أنحاء المملكة.