  • الخميس 7

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ حملات على المطاعم والبوفيهات

بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ حملات على المطاعم والبوفيهات

بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تنفذ حملات على المطاعم والبوفيهات
خالد الضبيبي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي بأمانة منطقة الحدود الشمالية‬ نفذت حملاتها التفتيشية على المطاعم والبوفيهات وضبطت عدد من المخالفات تمثلت في سوء النظافة وتحضير الأطعمة بطريقة غير صحية وسوء حفظ وتخزين للمواد الغذائية الإضاقة إلى سوء النظافة الشخصية.
وأشار إلى ‏أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحدها الأعلى، ‫مؤكدًا على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 30 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

قرف وقذارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *