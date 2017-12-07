تخصيص ميزانية عسكرية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية

سول(صدى):

أعلنت وسائل إعلام، اليوم، أن حكومة كوريا الجنوبية خصصت جزءا من الميزانية العسكرية في عام 2018 لاغتيال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

و أسندت صحيفة ” كوميرسانت ” الروسية مهمة تجريد القيادة الكورية الشمالية من رئيسها إلى فصيلة خاصة من قوات الجيش الكوري الجنوبي أعلِن عن تشكيلها في 1 ديسمبر/كانون الأول.

وخصصت وزارة دفاع كوريا الجنوبية ما يعادل 310 آلاف دولار أمريكي من أموال الميزانية العسكرية الجديدة، لتسليح وتدريب هذه الفصيلة التي يجب أن تتلقى تدريبات مماثلة للتدريبات التي تلقتها قوة الكوماندوس الأمريكي التي تمكنت من اغتيال أسامة بن لادن.