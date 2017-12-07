” القحطاني ” : المملكة لا تحتاج لأساليب الأقزام للدفاع عن نفسها

طلال الضوي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، على إدعاءات قطر بأن المملكة تستعين بحسابات منظمة للدفاع عنها قائلًا إن الافتراءات ليست عادة جديدة عليها.

وغرد ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” تنظيم الحمدين وعملائه يشيعون وجود حسابات منظمة للدفاع عن مواقف السعودية ومواجهة ترهات سلطة قطر، كعادتهم كلما تم كشف مؤامراتهم أو ووصفهم عن حق بأي صفة فهم يتهمون الكبار بها! ويكررون ذلك حسب قاعدة اكذب باستمرار حتى تصدق كذبتك! طيب على الأقل إذا الله باليكم بالكذب قولوا شي جديد “.

وفي تغريدة أخرى أكد ” القحطاني ” على أن السعودية يدافع عنها شعبها ولا تحتاج لأساليب الأقزام، في إشارة إلى خلايا عزمي بشارة الإلكترونية المزورة التي تستخدمها قطر لإثارة الفتن.