دهس شخص بطريق جدة-مكة السريع

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الخميس، بطريق جدة- مكة السريع؛ حيث دهسته سيارة أثناء عبوره للطريق من غير المكان المخصص للمشاة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، عبر ” تويتر ” ، أن قائد السيارة كان مسرعًا؛ لذلك لم يستطع تفادي الشخص الذي كان يعبر الطريق.

وأكد المركز على أنه تم التحفظ على السائق، ومباشرة الحادث من الجهات المختصة.