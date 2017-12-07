دهس شخص بطريق جدة-مكة السريع
لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الخميس، بطريق جدة- مكة السريع؛ حيث دهسته سيارة أثناء عبوره للطريق من غير المكان المخصص للمشاة.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، عبر ” تويتر ” ، أن قائد السيارة كان مسرعًا؛ لذلك لم يستطع تفادي الشخص الذي كان يعبر الطريق.
وأكد المركز على أنه تم التحفظ على السائق، ومباشرة الحادث من الجهات المختصة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله