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دهس شخص بطريق جدة-مكة السريع

دهس شخص بطريق جدة-مكة السريع
نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الخميس، بطريق جدة- مكة السريع؛ حيث دهسته سيارة أثناء عبوره للطريق من غير المكان المخصص للمشاة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، عبر ” تويتر ” ، أن قائد السيارة كان مسرعًا؛ لذلك لم يستطع تفادي الشخص الذي كان يعبر الطريق.

وأكد المركز على أنه تم التحفظ على السائق، ومباشرة الحادث من الجهات المختصة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12903 ] نشر منذ 48 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 12 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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