” مؤسسة النقد ” توافق على زيادة رأس مال ” أمانة للتأمين “

عادل الحربي(صدى):

استلمت شركة أمانة للتأمين التعاوني ، قرار مؤسسة النقد العربي في خطاب يوم أمس ، والذي ينص على عدم ممانعة المؤسسة المبدئية على زيادة الشركة رأس مالها بمقدار 100 مليون ريال ، بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 240 مليون ريال.

وأشارت الشركة أن موافقة المؤسسة النهائية مرهونة بتزويدها بتعهد غير مشروط وغير قابل للإغاء من قبل متعهد مرخص على تغطية كامل الإكتتاب في حقوق أولوية زيادة رأس المال.

ويذكر أن إدارة الشركة طالبت بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال ، بتاريخ 6 سبتمبر 2016 ، ومن ثم تقدمت بطلب الموافقة إلى مؤسسة النقد العربي.