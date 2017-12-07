وسط ترقب عالمي.. نائب الرئيس الأمريكي يستعد لزيارة الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

يستعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لزيارة منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يزور مصر وإسرائيل وبعض دول المنطقة.

وأكدت مصادر دبوماسية أن زيارة ” بنس ” للشرق الأوسط ما زالت قائمة دون أي تغييرات في الوقت الراهن، ولكن تلقى هذه الزيارة ترقب الدول العربية والغربية بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وسط اعتراض عربي ودولي.

وقالت المصادر إن موعد الزيارة محدد منذ منتصف الشهر الماضي، موضحه أن الزيارة بالتأكيد سوف تناقش الأوضاع الأخيرة في المنطقة وقرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القدس.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة الخاصة بمايك بنس سوف تكون هامة للغاية وسوف تبحث مسار قضايا المنطقة المختلفة وسوف تركز بشكل كبير على مسار عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف بشأنها.

وكان البيت الأبيض، أكد فى بيان رسمي مسبق إن زيارة مايك بنس لمصر ستشمل كذلك إسرائيل حيث يلتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعملية السلام فى الشرق الأوسط.