” أمانة الشمالية ” تضبط أغذية منتهية الصلاحية

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة ( مختبر صحة البيئة)، كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية في عدد من المحلات.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وتم خلال الجولات ضبط عدد من المخالفات الصحية تتمثل في سوء حفظ المواد الغذائية والخضراوات التى تظهر عليها علامات التلف والفساد وسوء التخزين.

وأكدت المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبـدي حرص الأمانة على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بمجال الصحة العامة.

