مفاجأة تكشفها تطورات جديدة في قضية الطالب ” المكسور أنفه ” بنجران

راشد آل شريه(صدى):

اعتمد مدير التعليم في نجران الدكتور محسن علي حكمي قرار لجنة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة، حول الشكوى التي تقدم بها والد الطالب نمران محمد آل حسين.

واتهم علي أحد المعلمين بتوجيه لكمة إلى وجه ابنه، مما أدى إلى اعوجاج أنفه وخضوعه لجراحة لتعديله، إذ كشفت التحقيقات وجود طرف ثالث، وهو طالب دِين بالاعتداء على المعلم، وتمت معاقبته بالحرمان من الدراسة عاما دراسيا كاملا ونقله إلى مدرسة أخرى، إضافة إلى إدانة الطالب نمران، وحسم 10 درجات من السلوك والمواظبة، فيما لم يتخذ أي إجراء ضد المعلم المتهم بضرب الطالب.

وشمل القرار عقوبة مخففة على الطالب الأساسي في القضية، نمران محمد، نظرا لثبوت قيامه بوضع يده على صدر المعلم ومسك ملابسه بقوة دون اعتداء، والتلفظ عليه بألفاظ نابية قائلا له: ” فك يدك يا هذا الورع “.

وتقرر دعوة ولي أمره وتوقيعه بالعلم على المخالفة، وأخذ تعهد على الطالب نمران بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى حسم 10 درجات من سلوك الطالب، وتمكينه من فرص تعويض الدرجات المحسومة عند تعديل سلوكه وإشعار ولي أمره بذلك.