رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بعدما هز شباك بروسيا دورتموند ليصبح أول لاعب يحرز أهدافا في كل المباريات الست بدور المجموعات.

وضاعف رونالدو أهدافه لفريقه في آخر مباراة له بالمجموعة الثامنة أمام دورتموند على ملعب برنابيو بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال للموسم السادس على التوالي برصيد تسعة أهداف وهو كبير هدافي المسابقة عبر تاريخها برصيد 114 هدفا بفارق 17 هدفا عن اقرب مطارديه ليونيل ميسي.

ويعاني اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 32 من أسوأ موسم محلي له أمام المرمى في تسعة مواسم قضاها في إسبانيا حيث سجل مرتين فقط في الدوري.

ويتوقع حصول رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن 2017، الخميس ليعادل رقم ميسي الذي نال الجائزة خمس مرات.