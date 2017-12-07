بالصور.. شرطة الرياض تضبط مصنعا للخمور ضمن ” وطن بلا مخالف “

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، فقد تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة من ضبط موقع متكامل لتصنيع الخمور بحي عريض جنوب العاصمة الرياض يديره أحد المخالفين، بعد توفر معلومات تم التحقق من صحتها.

وباتخاذ جملة من الإجراءات البحثية تم القبض عليه (أثيوبي/في العقد الثالث / مخالف لنظام الإقامة والعمل).

في ذات السياق، تمكنت القوة من ضبط ( يمنيين / في العقد الرابع من العمر / مخالفين لنظام الاقامه والعمل ) بحي منفوحة وسط العاصمة يمتهنان ترويج الخمور محلية الصنع وذلك في كمين محكم.

جرى تحريز عينه من المضبوطات وإتلاف المصنع وإيقاف المتهمين بمراكز الشرط المختصة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.

