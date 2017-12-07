اتحاد الكرة يوضح المواضيع التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم محمد الشيخ، أن الجمعية العمومية غير العادية هي لمناقشة النظام الأساسي في الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن التقارير المالية والفنية غير مدرج لمناقشته، موضحا أن الاتحاد سيرحب بأي طرح من الجمعية.

وقال الشيخ، في تصريحات هاتفية لبرنامج ” أخر شوط ” ، إن المبلغ الذي يتم دفعه لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة كان ضمن الوعود الانتخابية لرئيس الاتحاد عادل عزت والذي وعد بأن يكون للأندية نصيب من رعايات الاتحاد وتم مناقشة الموضوع في الجمعية العمومية في مايو، مشيرا إلى أن ” الأندية طلبت زيادة المبلغ ولب الاتحاد هذا الطلب وهذا يعزز الترابط بين الاتحاد والأندي ” .