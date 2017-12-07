” بلومبيرج ” تشيد بجهود ولي العهد بشأن الفساد: ستحقق وفورات كبيرة في مالية الدولة

نايف السالم(صدى):

أثنت مجلة ” بلومبيرج ” على توجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الحملة التي تشنها اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي يرأسها.

وأكدت المجلة أن تلك الحملة ستسفر عن إمكان تحقيق وفورات كبيرة في مالية الدولة، بعد تطبيق شفافية تضع حداً للتلاعب بالتعاقدات وميزانيات المشاريع الحكومية.

وأضافت أن الفائدة الثانية التي ستجنيها المملكة من حملتها على الفساد العام تتمثل في جعل الاستثمار في المملكة جاذبا لرأس المال الأجنبي، الذي يُقبل عادة على البلدان الأقل فساداً.

وقدرت المملكة أن خسائر الخزانة العمومية من الفساد قد تصل إلى 100 مليار دولار.