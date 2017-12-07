إصدار 28 ألف قرار حجز أموال وإفصاح خلال شهر.. والرياض تتقدم القائمة

حمود العنزي(صدى):

تصدرت الرياض قائمة قرارات الإفصاح وحجز الأموال خلال صفر الماضي بـ7753 قرارا بنسبة 27% تليها منطقة مكة المكرمة بـ6885 قرارا، ثم المنطقة الشرقية بـ4733 قرارا.

وكشفت بوابة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، عن أن قضاء التنفيذ أصدر ما يقارب 28575 قرار إفصاح وحجز أموال خلال صفر الماضي، بارتفاع 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت إصدار ما يقارب الـ17574 قراراً.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2093 قراراً، تليها منطقة القصيم بـ1479 قرارا، ثم منطقة عسير بـ1419 قرارا، ثم منطقة الجوف بـ1025 قرارا، ثم منطقة جازان بـ936 قرارا، فيما سجلت منطقة تبوك 734 قرارا، تليها منطقة نجران بـ573 قرارا، ثم منطقة حائل بـ488 قرارا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ290 قرارا. وبلغ عدد قرارات الإفصاح والحجز على الأموال التي سجلتها منطقة الباحة 167 قرارا، مسجلة أقل القرارات في المناطق في نفس الفترة.

وكانت وزارة العدل قد فعلت الربط الإلكتروني مع 19 جهة حكومية، مما سهل تنفيذ الإجراءات بين المحاكم والجهات المرتبطة إلكترونيا بوزارة العدل، بعد الاستغناء التام عن الورق.