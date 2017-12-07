أسعار العقارات السكنية تنخفض بـ45% لهذا السبب

علي القحطاني(صدى):

كشف مختصون بمجال الاستثمار العقاري، عن انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسب تتراوح بين 15 إلى 45% في بعض المناطق، مشيرين إلى أن أسباب انخفاض الأسعار هو تراجع حركة الشراء، وتراجع الإنفاق والسيولة.

وأكد المختصون، أن انخفاض أسعار العقارات السكنية يكون أكبر من التجارية والاستثمارية، متوقعين استمرار انخفاض السوق العقاري خلال السنوات المقبلة، موضحا أن أكثر المناطق انخفاضا في نسبة الأراضي هي منطقة جدة تليها الشرقية والرياض، وفقا لصحيفة الوطن.