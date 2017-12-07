قريبا.. ” التعليم ” تصدر قرارًا بإنشاء مركز الوعي الفكري لضم ” فطن وحصانة “

علي العنزي(صدى):

تصدر وزارة التعليم، خلال الأيام القريبة القادمة، قرارا بانشاء مركز الوعي الفكري بالوزارة، ويضم تحت لوائه ” فطن وحصانة ” .

ويهدف المركز إلى تعميق مفهوم الأمن الفكري ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز معالم الوسطية والاعتدال، من خلال تنمية الولاء والانتماء الوطني في مجتمع التعليم، والوقاية الفكرية من المعتقدات والأفكار والسلوكيات الجانحة عن منهج الدولة، والالتزام بالقيم الإسلامية السمحة، وإظهار ثقافة الوسطية والاعتدال والحوار في مؤسسات التعليم، ونشر الوعي الفكري بالاتجاهات المنحرفة والأحزاب والجماعات المتطرفة، وبيان موقف الدين منها، وتوظيف المهارات والمعارف والقيم المعززة للأمن الفكري في المقررات التعليمية والتدريب عليها، لوقاية المجتمع التعليمي من المهددات الفكرية، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، لتحقيق أهداف رؤية ورسالة مركز الأمن الفكري وترسيخ مفهوم التكافل وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، ونبذ كافة أشكال التميز بين فئات المجتمع، من خلال التواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية.

وتشير المعلومات إلى أن المركز سيكون تحت إشراف وزير التعليم، ويشكل له لجنة إشرافية عليا تضم 14 عضوا، برئاسة الوزير وعضوية نائبه (نائبا للرئيس) ووكلاء الوزارة للتعليم (بنين وبنات) ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية، ومديري جامعتين، ومديرين للتعليم، ومستشار الوزير، ورئيس مركز الوعي الفكري (أمين ومقرر اللجنة)، وسيتم إنشاء وحدات الوعي الفكري في إدارات التعليم وكافة الجامعات. وسيتم تعيين منسق لمركز الوعي الفكري في الكليات، ومن المهمات المناطة بوحدات الوعي الفكري في الجامعات والتعليم تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني في الجامعات والمجتمع التعليمي وأسرهم.