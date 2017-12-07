فيديو.. اتحاد الكرة يحدد موقفه من اللعب على الملاعب المحايدة في الآسيوية

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم محمد الشيخ، عن الموقف من قرار الاتحاد الآسيوي من لعب الأندية على الملاعب المحايدة، وذلك بعد قرعة دوري أبطال آسيا 2018 التي أوقعت ناديي الهلال والأهلي مع فرق قطرية وإيرانية.

وأكد الشيخ، في تصريحات لإذاعة ” يو إف إم ” ، أن اتحاد القدم سيستأنف على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، مضيفا أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة الأمر، مشيرا إلى أنهم سيعملون بكل ما أوتي من قوة لاستئناف القرار وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، طالما أنه ليس هناك أي متغيرات متعلقة بالقرار السابق الذي نص على اللعب في ملاعب محايدة.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، الأهلي في المجموعة الأولى بجانب الجزيرة الإماراتي وتراكتورز الإيراني بالإضافة إلى الفائز بين الغرافة القطري وباختاكور الأوزباكي، فيما وقع الهلال في المجموعة الرابعة مع أندية الريان القطري والاستقلال الإيراني، إضافة إلى الفائز بين العين الإماراتي والمالكية البحريني.