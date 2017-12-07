1505 مستفيدون من 8 مبادرات نفذها ” ولادة الدمام ” في اليوم العالمي للتطوع

سعيد العجل(صدى):

شهدت وحدة الأعمال التطوعية التي دشنتها إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الثلاثاء، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار (تطوعي_بصحة) إقبالاً مكثفاً بلغ (1505) أشخاص شاركوا في 8 مبادرات تطوعية أطلقها المستشفى، حيث قدمت استشارات اجتماعية لأكثر من 147 شخص، والاستفادة من 641 شخص في مبادرة صوتك يهمنا، وتوعية 150 شخص نحو زواج ناجح و توعية 207 حول صحتك في غذائك ولياقتك وقدمت فعاليات ترفيهية لأكثر من 96 طفل، وتقديم استشارات نحو حمل سليم لأكثر من 86 سيدة و70 حالة أشعة تم إجرائها، وزيارة 18 شخص عبر الطب المنزلي ضمن تلك المبادرات.

وأكدت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن المبادرات التي تم إطلاقها أمس الأول الثلاثاء تضمنت عناوين مختلفة ومن بينها مبادرة لحظة مرح لطفلك تتمحور حول الرعاية للطفل أثناء الفحص حتى يتم إنهاء إجراءات الفحص، كما تتضمن الرسم على الوجه، والرسم الحر، والتشكيل بالمعجون والتلوين إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، والتأكيد أن الطفل في أيدي أمينة، واستهدفت المبادرة فئة الاطفال المرافقين للزائرات المستفيدات من العيادة.

كما هدفت مبادرة استشارات اجتماعية إلى تقديم استشارات بما يخص الحياه الزوجية والأطفال والتفاعل مع الاخرين ،وتكوين روابط اجتماعية إضافة إلى توعوية المجتمع اجتماعيا واسريا للوصول إلى مجتمع اكثر وعيا وتجاوبا مع المتغيرات المجتمعية.

وبينت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن مبادرة صوتك يهمنا تهتم بتطوير الصرح الطبي والاستماع لصوت المريض والموظفين وإبداء الرأي والاطلاع على الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، حيث استهدفت المبادرة المرضى ومنسوبي المستشفى.

كما تناولت مبادرة تغذيتي ولياقتي تثقيف وتقديم الاستشارات الصحية لكافة الزوار، والتوعية بمشاكل العلاج الطبيعي، وتثقيف الحوامل متضمنه التمرين قبل وبعد الولادة للحفاظ على جسم سليم ورياضي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية التغذية السليمة، وتقديم استشارات غذائية للحفاظ على صحة الأم وطفلها، وتوعية فئات المجتمع بطريق الغذاء السليم. كما تضمنت المبادرات برنامج الطب المنزلي تحت عنوان رعايتنا لك تصل الى منزلك حيث نفذت 18 زيارة خلال 4 ساعات للمرضى، مشيرة إلى أن هذا المبادرات تمت من قبل فريق طبي متكامل.

