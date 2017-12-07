الشرطة الكويتية تلقي القبض على اثنين بتهمة الاعتداء على وافد مصري

الكويت(صدى):

ألقت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على كويتيين بتهمة الاعتداء على وافد مصري يعمل في إحدى الشركات الخاصة بعد تلقيها بلاغا من صاحب الشركة بتعرض الوافد للضرب أثناء أداء عمله.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أنه تعقيبا على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة فقد تمكن قطاع الأمن الجنائي متمثلا برجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المواطن صاحب المركبة التي استغلها المعتدي والذي ذكر أن صديقه هو من اعتدى على الوافد حيث تم تسجيل قضية جنح ضده.

وأشارت إلى أنه بعد تكثيف التحريات وتحديد مكان تواجد المواطن الهارب تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط مرتكب الواقعة بمسكنه بمنطقة سلوى، وتم اقتياده لمكتب مباحث الشويخ الصناعية حيث أدلى اثناء التحقيق باعترافاته بشأن الواقعة مبينة أن العمل جار لاتخاذ اللازم تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.

وأوضحت أن الوافد المصري أحيل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لإصابات بليغة وقد خرج من العناية المركزة في وقت لاحق بعد تحسن حالته الصحية ومازال تحت العلاج بالمستشفى.