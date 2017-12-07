حالة الطقس المتوقعة اليوم

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق ” تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ” مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يمتد تأثيرها إلى مناطق ” القصيم ،الشرقية ،الرياض , المدينة المنورة ” وتكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .