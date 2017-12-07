فيديو.. التويجري: التيار الإسكوباري منزعج بسبب جهود المملكة في رفع إيقاف الرياضة الكويتية

نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي عادل التويجري، على قرار رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الإيقاف والحظر المفروض على الرياضة الكويتية، مشيدا بجهود رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وأكد التويجري، في تصريحات لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، ” مبروك لنا قبل الأشقاء الكويتيين ولا نغفل عن جهود القيادة السعودية.. التيار الإسكوباري كان نائمًا على القضية.. وجهود تركي آل الشيخ ليست صدفة ” .

وأضاف التويجري: ” التيار الاسكوباري منزعج حاليا بسبب جهود المؤسسة الرياضية السعودية ” ، موضحا أن المؤسسة الرياضية السعودية ترى أن الجهود في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من واجباتها.