محلل سياسي يكشف استغلال إيران لقرار ترامب بشأن القدس في مهاجمة العرب

طهران(صدى):

قال المحلل السياسي والمتخصص بالشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، إن إيران استغلت اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، لمهاجمة دول الاعتدال العربي واتهامها بتآمر مع إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية بتنفيذ هذا القرار، وهذا بالتأكيد مجانب للصواب ويتنافى مع الواقع.

وقال العتوم إن إيران استغلت هذا القرار وبدأت بالهجوم على الدول العربية عبر وسائل إعلامها لمحاولة مسبقة للدور الإيراني بالمنطقة ولما يسمى بأحزاب وتيارات الممانعة وضرورة دعمها.

ومن المتوقع أن نشهد محاولات إيرانية لترميم صورتها الإرهابية البشعة أمام الشعوب العربية على أنها تقف بمحور الممانعة لمواجهة إسرائيل وسياستها العنصرية بالمنطقة.

وأضاف: أعتقد أن الفرصة لإعادة اللحمة إلى الداخل العربي والوقوف بجدية واتخاذ إجراءات عملية وواقعية خصوصًا أن شعوب العالم العربي والإسلامي تدرك الأهمية المحورية للمملكة العربية السعودية باعتبارها قوة إقليمية مهمة بالمنطقة، وتفويت الفرصة على إيران التي تعبث بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.