المرور: تغليظ المخالفات والعقوبات قبل قيادة المرأة للمركبة
كشفت مصادر، عن إصدار الإدارة العامة للمرور توجيهات بمراجعة الأنظمة واللوائح المرورية ودراسة إمكانية تغليظ بعض العقوبات والمخالفات للحد من زيادة نسبة الحوادث، والرفع بإحصائية مرورية أسبوعية دقيقة تشمل الحوادث المرورية.
وأكدت المصادر، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أصدر توجيهات بدراسة وتحليل أسباب الحوادث المرورية بشكل علمي ودقيق لوضع خطة مرورية جديدة للتعامل معها في كل منطقة، وفقا لصحيفة المدينة.
وأوضح أن التوجيه حث على استعداد إدارات المرور لوضع التنظيمات الخاصة والخطط المرورية التي ستنطلق قريباً تزامناً مع موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، تهدف لتعزيز السلامة على الطرقات والتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23673 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح الخير🤗
abu ammar[ عدد التعليقات: 14482 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح الانوار والمسرات والافراح
abu ammar[ عدد التعليقات: 14482 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى لو تغلض العقوبات ما راح تردع المتهورين
استغرب من اللي يسوق سيارته ويكتب بالجوال رساله
هذا انسان مغامر بحياته وحياة الاخرين
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2054 ] نشر منذ 44 دقيقة
انتم مستعدين لهن بالعقوبات وهن مستعدين لذاك اليوم بفارغ الصبر-هن الان مثل الحمام داخل الاقفاص يبي يطير مع فتح الباب في الوقت المحدد وانتم كالصياد منتظر الصيد-
المخالفات اذا طبقت بعقل وحسن تصرف تاتي بنتيجه اما لو كانت عشوائيه اختياريه او غير ذلك لاجدوى منها-