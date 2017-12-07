أمانة جدة تأمر المعتدين على أرض حي الورود بتقديم مستمسكات شرعية

نايف السالم(صدى):

أمرت أمانة جدة، المعتدين على أرض بيضاء في حي الورود، بتقديم مستمسكات شرعية، لكن لم يتم المراجعة؛ فقامت الأمانة بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة بإزالة السور والأسفلت.

ومع بداية هذا العام تم ملاحظة معاودة التعدي على الأرض، وذلك بوضع شاحنات وخلاطات وآليات خربة في الموقع؛ فتم سحبها. وأكدت الأمانة أنه لم يتضح وجود وافد له علاقة بالموضوع.

وقال محمد عبيد البقمي مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة، إنه تم الوقوف من قِبلنا على الموقع، واتضح وجود سور شعبي ملاصق لمبنى عبارة عن معرض سيراميك، وتم إشعاره بتاريخ 1437/ 11/ 28هـ بالمراجعة، ولم تتم المراجعة من قِبل المعتدين لتقديم أي مستمسكات شرعية؛ فتم الوقوف وإزالة السور، وإزالة الأسفلت، وكذلك غرفة كرفان بتاريخ 1438/ 1/ 9هـ، وتاريخ 1438/ 1/ 18هـ. مشيرًا إلى أنه لم يتضح للبلدية وجود وافد له علاقة بالموضوع.

وأضاف ” البقمي ” أن المراقبين لاحظوا بداية هذا العام معاودة التعدي على الأرض، وذلك بوضع شاحنات وخلاطات وآليات خربة في الموقع؛ فتم الرفع من قِبلنا لمدير إدارة مراقبة الناقلات بالأمانة، وعلى ضوئه تم الوقوف يوم السبت 1439/ 1/ 18هـ، وسحب الشاحنات عن طريق إدارة الناقلات، وكذلك تم الوقوف يوم الأحد الموافق 1439/ 2/ 23هـ، وتأشير الهياكل والآليات الخربة تمهيدًا لرفعها من الموقع.