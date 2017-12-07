العدل توضح عدد قرارات الإفصاح وحجز الأموال التي أصدرها قضاة التنفيذ

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة العدل، إحصائية عن إصدار قضاة التنفيذ قرابة 28 ألف و575 قرار إفصاح وحجز أموال خلال صفر الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة تلك القرارات بـ7 آلاف و753 قراراً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 6 آلاف و885 قراراً، ثم المنطقة الشرقية بـ 4 آلاف و733 قراراً، وتلتها المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة في قائمة القرارات بـ2 ألف و93 قرارا، ثم القصيم بألفاً و479 قراراً، ومنطقة عسير بألفاً و419 قراراً، ومنطقة الجوف بألفاً و25 قراراً.

وجاءت جازان في المرتبة التاسعة بـ936 قراراً، ثم تبوك بـ734 قراراً، ثم نجران بـ573 قراراً، ثم حائل بـ488 قراراً، ثم الحدود الشمالية بـ290 قراراً، ثم الباحة بـ167 قراراً.