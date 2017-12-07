بالصور.. جمعية حافظ بوادي حلي تطلق مشروع ” بهم نقتدي “

حامدالعمري (صدى):

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي ” حافظ ” ، مساء أمس الأربعاء، مشروع ” بهم نقتدي ” لطلاب حلقات الجمعية؛ والذي يروي سيرة الصحابة -رضي الله عنهم-.

وتضمنت المرحلة في المشروع، سيرة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، وقد شارك فيها أكثر من خمس مئة طالب، وبإشراف أكثر من أربعين معلما من معلمي التعليم العام، وكان ذلك بمتابعة من أمين الجمعية الدكتور ياسين الغانمي، ومدير الشؤون المالية الشيخ عمر مناجي الفقيه، ومدير جمعية حافظ الأستاذ ياسين الدرهمي، ومدير المراكز بالجمعية الأستاذ أحمد خلف الفاهمي.

الجدير بالذكر أن البرنامج يعنى بإبراز القدوات من خلال استعراض سيرة الخلفاء الراشدين، ابتداء بسيرة الصديق (رضي الله عنه ) في هذا العام.

