أم تشتكي اختفاء أبنائها الخمسة في ” بحر تبوك “

محمود البلوي(صدى):

أكدت مصادر أن فرق البحث والإنقاذ تواصل لليوم الخامس على التوالي عملياتها للعثور على خمسة أشقاء أردنيين من عائلة محفوظ، حصلوا مع اثنين من أصدقائهم السوريين على ترخيص الإبحار بقارب مخصص للتنزه، وذلك للقيام برحلة بحرية في شعاب صورة وجزيرة ينبوع لمدة 24 ساعة بدأت من فجر الجمعة الماضي، وتشير التوقعات إلى أن قاربهم تعرض لموجة عالية ما أدى إلى انقلابه.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود في تبوك المقدم بحري فهد العنزي، إن فرق البحث والإنقاذ بعد انتهاء مهلة الترخيص وعدم عودة المركب، تقوم بإجراء روتيني في البحث عن القارب لإعادته مرة أخرى، وتزامن ذلك مع بلاغ العائلة للجهات المختصة بتغيب الأبناء، مشيراً إلى أن الفرق عثرت على الناجي الأول يوم السبت، والناجي الثاني صباح الأحد متشبثا بقارب منكفئ على شاطئ قريب، وكلاهما من الجنسية السورية، ويخضعان للمتابعة الطبية في أحد المستشفيات.

وناشدت والدة الأشقاء محفوظ المفقودين منذ يوم الجمعة الماضية بالبحث عن أبنائها، كما قام أحمد محفوظ شقيق المفقودين بنشر مقطع فيديو هو الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سجله من ذات موقع انطلاق القارب، لشحذ همم الجميع في الوصول إلى المفقودين.