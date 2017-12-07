العصيمي يكشف حقيقة دخول صحن الطواف بالبطاقات الخاصة

طلال الغامدي(صدى):

بدأت القوة الخاصة لأمن الحرم المكي، بتنفيذ توجيه مقام إمارة منطقة مكة حول تخصيص صحن المطاف فقط لمن يرتدي الإحرام، وعدم السماح لمن يرتدي أي زي آخر بالدخول إلى صحن المطاف.

وأكد قائد القوة الخاصة لأمن الحرم المكي العميد عبدالله محمد العصيمي، أن ” هناك ستة أبواب خاصة للمحرمين لتمكينهم من دخول صحن المطاف، بينما الأبواب الأخرى لمن يرغب بالطواف في الدور الأرضي أو أدوار الحرم الأخرى “.

وكشف العصيمي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول صحن المطاف يكون عن طريق بطاقات خاصة لمن يريد الطواف، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة لتلك الأخبار.