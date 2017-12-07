المغامسي يعلق على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

عادل الحربي(صدى):

علق إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على قرار الرئیس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل، مؤكدا أن القرار سيجمع الأمة.

وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” قد يستطيع ترامب أن ينقل سفارة بلاده إلى القدس لكنّه لن يستطيع نقل الولاء للقدس من قلوب المسلمين، كل بلاء أصاب الأمّة في زماننا هذا فرّقها إلاّ مُصابها في القدس سيجمعها “.