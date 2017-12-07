القصة الكاملة للاعتداء على رئيس بلدية ” بارق ” في مقر عمله

أبها(صدى):

وصفت أمانة منطقة عسير، الاعتداء بالسلاح الأبيض، الذي تعرض له رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي من قبل مواطن وقريبه أمس الأول الثلاثاء، بأنها جريمة مكتملة الأركان، خصوصا أن المعتدي وصل إلى مقر البلدية وهو يحمل ” سكينا ” ، على خلفية أعمال إزالة تعديات باشرتها البلدية على حرم الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة، عبارة عن سور من البلك تجاوز حدود الشارع بمرتين وبطول يقارب 20 مترا.

وشددت منطقة عسير، في بيان على لسان وكيل الأمانة لشؤون البلديات المهندس علي سيف القحطاني، أن المواطن رغم بدء التفاهم معه حول شكواه، إلا أنه بادر بالتهجم على رئيس البلدية، لافتة إلى أن مثل هذا العمل يعتبر جريمة يحاسب عليها النظام، لأنها وقعت في دائرة حكومية لها هيبتها، وتقدم خدماتها لكافة المواطنين.

وتحفظت الجهات الأمنية على المعتدي، وأحالت أوراقه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراء حسب الاختصاص.