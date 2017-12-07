حريق منزل في خميس مشيط بسبب دفاية كهربائية

أبها(صدى):

سيطر الدفاع المدني في خميس مشيط، على حريقا شب في منزل مكون من دور واحد في طريق المدينة العسكرية، وانحصر الحريق في غرفة نوم أطفال مساحتها 4×5 م، وتسبب الحريق في اسوداد كربوني ودخان بأرجاء المنزل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مدني عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم فصل التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة.

وتعرضت مواطنة في العقد الثالث من العمر للاختناق من جراء دخان الحريق وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتها مستقرة، وغادرت المستشفى.

وجاء سبب الحريق بسبب دفاية كهربائية حرارية وضعت بالقرب من أوراق وملابس مع تمديدات كهربائية عشوائية ما أدى لحدوث الحريق.

وحذر متحدث مدني عسير من الاستخدامات الخاطئة للدفايات والحرص على اختيار الأنواع الجيدة والمطابقة للمواصفات في ظل الإقبال الكبير هذه الأيام على شراء الدفايات نظراً لانخفاض درجة الحرارة في مرتفعات منطقة عسير.