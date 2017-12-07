بالفيديو والصور.. ملابسات الاعتداء على عامل مصري بوحشية في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

قالت مصادر كويتية، إن المشاجرة التي دارة فبين العامل المصري والشابان الكويتيان بسبب طلب الشابان من العاملين إصلاح دراجتهما النارية، ألا أن مدير المحل طلب منهم الانتظار لكون العمال في فترة استراحة ويتناولون الغداء، لكن الشابين الكويتيين سخرا منه وقال أحدهم ” أنت جاي من بلدك عشان تقولي كده ” ، فنشبت مشادة بينهما تطورت لاعتداء بالضرب، وقام الشابان الكويتان بسحل العامل المصري كما وثقت ذلك كاميرا المحل وتركاه غارقا في دمائه وفرا هاربين.

وأوضحت القنصلية المصرية فى الكويت أن السلطات الأمنية فى الكويت ألقت القبض على الشخص الذى اعتدى على المواطن المصري، موضحة أنه تم تسجيل القضية تحت رقم 481/ 2017 ( جنح الشويخ الصناعية)، مؤكدة أنه سينتقل محقق من السلطات الكويتية إلى مستشفى الصباح للوقوف على حالة المواطن المصرى واستكمال التحقيقات معه والاستماع لأقواله.



