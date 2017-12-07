فيديو.. اشبيلية يتعادل مع ماريبور ويصعد لدور 16 بدوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق اشبيلية الإسباني، مع نظيره ماريبور بنتيجة 1-1، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليبلغ بذلك دور الـ16 بالبطولة الأوروبية.

وضمن الفوز الساحق لليفربول على سبارتاك موسكو، الفريق المنافس لاشبيلية على المركز الثاني، تأهل الفريق الإسباني للدور التالي رغم فقدان نقطتين أمام ماريبور ليتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وصدم ماركوس تافاريس الفريق الإسباني بهدف مفاجئ بعد عشر دقائق من البداية بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من مارتين ميليتش، وأدرك الفريق الإسباني التعادل في الشوط الثاني الذي جاء من جانب واحد وتفوق على دفاع أصحاب الأرض عندما فشل الحارس ياسمين هاندانوفيتش في منع تسديدة البديل جانسو من أن تسكن شباكه بعد مجهود من خواكين كوريا.