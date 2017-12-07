بالتفاصيل الكاملة.. قاتل شاب ” معشوقة الباحة ” يروي تفاصيل جريمته

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام قاتل في بلدة معشوقة بالباحة، بتسجيل اعترافات تفصيلية بجريمته، وأفادت جهات التحقيق المبدئية أنه استدرج المجني عليه مساء الجمعة الماضية لأحد الأودية ثم أطلق عليه النار في رأسه من مسدس ” أبو محالة ” ، قبل أن ينقل جثته إلى مبنى مهجور ثم غسل آثار الدماء العالقة بسيارة القتيل، ووضع حزمة من الأعشاب والمخلفات على الجثة وأشعل فيها النار، قاصدا إخفاء معالم جريمته النكراء.

وأفاد القاتل أن دوافع فعلته تعود إلى خلافات شخصية وأراد أن يضع لها حدا بالقتل، وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العقيد سعد الغامدي، أعلن أمس في بيان صحفي ملابسات تفاصيل مقتل الشاب العشريني في مركز معشوقة القريب من محافظة القرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة القرى تلقت بلاغا من مواطن يوم السبت 14/3/1439 يفيد عن تغيب نجله (26 عاما) بعد صلاة يوم الجمعة، وأن هاتفه الجوال مغلق ولا يستجيب. وأفاد الأب أنه لا يعلم شيئا عن مصير ابنه.

يذكر أن المتحدث قال إن الأجهزة المعنية عثرت على سيارة المفقود متوقفة أمام منزل يبعد عن بلدة القتيل بمسافة وعليها آثار دماء، وعلى الفور وجَّه مدير شرطة المنطقة اللواء علي آل هادي تعليمات بتكثيف البحث عن المفقود، وشاركت في مهمة البحث قوة المهمات والواجبات والتحريات والبحث الجنائي ودوريات شرطة محافظة القرى وفرقة من الدفاع المدني.