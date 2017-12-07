فيديو.. شاختار يهزم مانشستر سيتي بهدفين لهدف ويتأهلا لثمن نهائي أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن سيتي العديد من اللاعبين الأساسيين وتأخر في الشوط الأول حيث سجل برنارد هدفا في الدقيقة 26 قبل أن يضيف اسمايلي الهدف الثاني، وقلص البديل سيرجيو اجويرو النتيجة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحجز شاختار دونيتسك مكانا في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، خلفا للمتصدر السيتي برصيد 15 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على شاختار وبتسع نقاط على نابولي الثالث الذي انتقل للعب في الدوري الأوروبي بعد هزيمته 2-1 أمام فينوورد متذيل الترتيب.