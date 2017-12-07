الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا

نايف السالم(صدى):

حذرت الملحقية الثقافية للمملكة لدى واشنطن، أمس الأربعاء، الطلاب المبتعثين والدارسين في ولاية كاليفورنيا من الحرائق ونصحتهم بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشتعلة.

وأكدت الملحقية الثقافية، أن الحرائق اندلعت بمقاطعة فينتورا بشمال لوس أنجليس وأدت إلى احتراق العديد من المنازل، والسلطات المحلية أمرت بإخلاء بعض المنازل في تلك المنطقة، كما اندلع حريق آخر فجر أمس الأول في سليمار شمال لوس أنجليس وسانتا كلارينا وتم تفعيل خطة الطوارئ.

وتابعت: ” نظرا لما قد تسببه هذه الحرائق من خطورة على أرواح البشر فإن الملحقية تأمل من جميع الطلاب والطالبات توخي الحيطة والحذر، ومتابعة كافة تعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية وتنفيذها ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة تطورات الحرائق ” .