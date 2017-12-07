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فيديو نادر.. كلمات نارية من الملك فيصل لدعم القدس والأقصى

فيديو نادر.. كلمات نارية من الملك فيصل لدعم القدس والأقصى
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقاع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عدة فيدوهات للملك فيصل – رحمه الله – وهو يعلق على قضية المسجد الأقصى والقدس مؤكدا أن القدس عربية وإسلامية.

وقال الملك فيصل عندما سُأل عن منطقة الشرق الأوسط أنه يريد زوال إسرائيل، وفي فيديو آخر قالم الملك – رحمه الله – : ” وهذا ما لا يمكن أن نقبله او نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فان لا ندخل معهم في هذا الاتفاق ” .

وتفاعل النشطاء مع كلمة الملك فيصل – رحمه الله – معتبرين إياها نبراسا يسيرون عليه وأن موقف المملكة الداعم دائما للقدس لن يتغير أبدا.


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