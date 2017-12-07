فيديو نادر.. كلمات نارية من الملك فيصل لدعم القدس والأقصى
تداول رواد مواقاع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عدة فيدوهات للملك فيصل – رحمه الله – وهو يعلق على قضية المسجد الأقصى والقدس مؤكدا أن القدس عربية وإسلامية.
وقال الملك فيصل عندما سُأل عن منطقة الشرق الأوسط أنه يريد زوال إسرائيل، وفي فيديو آخر قالم الملك – رحمه الله – : ” وهذا ما لا يمكن أن نقبله او نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فان لا ندخل معهم في هذا الاتفاق ” .
وتفاعل النشطاء مع كلمة الملك فيصل – رحمه الله – معتبرين إياها نبراسا يسيرون عليه وأن موقف المملكة الداعم دائما للقدس لن يتغير أبدا.
بالمختصر 💔 #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/MHFwux1mlf
— عبدالسلام الرموثي (@abdul14165) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23670 ] نشر منذ 44 دقيقة
رحمةالله عليك يبوسعود
أسأل الله العظيم أن يجعل قبرك وقبور جميع المسلمين روضات من رياض الجنة
وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم😘