فيديو نادر.. كلمات نارية من الملك فيصل لدعم القدس والأقصى

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقاع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عدة فيدوهات للملك فيصل – رحمه الله – وهو يعلق على قضية المسجد الأقصى والقدس مؤكدا أن القدس عربية وإسلامية.

وقال الملك فيصل عندما سُأل عن منطقة الشرق الأوسط أنه يريد زوال إسرائيل، وفي فيديو آخر قالم الملك – رحمه الله – : ” وهذا ما لا يمكن أن نقبله او نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فان لا ندخل معهم في هذا الاتفاق ” .

وتفاعل النشطاء مع كلمة الملك فيصل – رحمه الله – معتبرين إياها نبراسا يسيرون عليه وأن موقف المملكة الداعم دائما للقدس لن يتغير أبدا.